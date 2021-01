A FIGURA: Rafa

Quando ele está bem, o mais provável é que isso tenha reflexos imediatos na produção ofensiva dos encarnados. Foi uma seta apontada na direção da baliza contrária, ora pelo corredor direito, ora através de deambulações até ao corredor central. Assinou o 2-0 com um desvio junto ao poste esquerdo após canto batido por Grimaldo. Antes disso (e do 1-0) já isolado Waldschmidt sobre a meia-direita, mas o alemão foi negligente. Esteve mais contido nos segundos 45 minutos, mas ainda desequilibrou na forja do terceiro golo dos encarnados, servindo Cervi com primor.

O MOMENTO: Darwin aproveita disparate. MINUTO 32

Um alívio de Vertonghen acabou com a bola na baliza do Belenenses graças a um erro gigante de Gonçalo Silva e André Moreira. O defesa fez um atraso de risco, mas o guarda-redes dos azuis tinha a obrigação de segurar a bola, mas deixou a escapar contra o corpo de Gonçalo Silva. Estava aberta a via-rápida para o primeiro golo do Benfica numa altura em que os homens de Petit estavam bem no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Cervi: desenhou boas combinações com Grimaldo no corredor esquerdo e cumpriu com a abnegação que lhe é habitual. Assinou o 3-0 com um toque de classe sobre André Moreira. Estará de saída do Benfica, mas até lá vai mostrando a tremenda utilidade que tem tido numa altura em que o plantel encarnado enfrenta tempos delicados devido à pandemia. Merecia mais oportunidades noutro contexto.

Darwin: muito móvel e mais prático nesta noite do que nos últimos tempos. Começou por testar a atenção de André Moreira aos 16 minutos com um remate de fora da área após boa arrancada pelo corredor central e foi sagaz a aproveitar o erro a meias de André Moreira e Gonçalo Silva no lance que originaria o primeiro golo. Pôs fim a uma sequência de quatro partidas sem faturar e chega mais moralizado ao dérbi de Alvalade.

Jardel: não foi forçado a grandes trabalhos, mas esteve imperial quando teve de intervir. Sempre no sítio certo, como num corte aos 78 minutos a evitar que Cassierra reduzisse a desvantagem do Belenenses. Também fez a diferença lá na frente, assistindo Rafa para o 2-0. Formou uma dupla sólida com o belga Jan Vertonghen.

Miguel Cardoso: o mais inconformado da linha da frente do Belenenses. Causou desconforto pelos corredores, mas faltou-lhe mais apoio para que as ações fosse consequentes. Saiu a 20 minutos do fim, dando lugar a Richard.

Tomás Ribeiro: foi talvez o elemento mais coeso da defesa do Belenenses. Mostrou-se concentrado e ainda fez um grande corte ao cair do pano, a negar o 4-0 a Chiquinho.