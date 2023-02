O Casa Pia-Nacional, dos quartos de final da Taça de Portugal, vai jogar-se no Estádio do Bonfim, ao invés de no Estádio do Jamor.

O Jamor tem sido a casa emprestada dos gansos nesta época, mas a partida da Taça vai disputar-se em Setúbal, no estádio do Vitória.

Além disso, diga-se, o jogo é antecipado para as 17h30. Inicialmente, o apito inicial estava agendado para as 18h30 de quinta-feira, dia 9, mas vai começar uma hora antes.

Em comunicado, o Casa Pia informa que a decisão surge na sequência do possível desgaste do relvado do Jamor após o jogo de râguebi entre Portugal e Bélgica, realizado no sábado, dia 4 de fevereiro.

«Não garantindo o bom estado do relvado após este jogo, solicitamos à Federação Portuguesa de Futebol a alteração de estádio para a realização do jogo dos quartos de Final da Taça de Portugal entre o Casa Pia AC e o Nacional», lê-se, na nota.