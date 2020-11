O Cova da Piedade evitou nova surpresa na terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas só venceu o Marinhense no desempate por grandes penalidades, na tarde deste sábado, na Marinha Grande.

Após o 0-0 ao intervalo, a equipa da casa chegou mesmo à vantagem, num autogolo de João Meira, aos 55 minutos. A formação de Almada chegou ao empate ao minuto 68, por Bruno Bernardo.

A igualdade de 1-1 manteve-se ao final do tempo regulamentar e do prolongamento, no qual o Marinhense teve uma expulsão, aos 118 minutos.

No desempate por penáltis, o Cova da Piedade levou a melhor, por 5-3. Começou a bater a série e beneficiou da tentativa falhada à segunda grande penalidade da equipa do Campeonato de Portugal.

O Cova da Piedade junta-se assim ao lote de apurados para a quarta eliminatória.