Sporting e Torreense sobem este domingo ao relvado do Estádio Nacional, no Jamor, para disputar a 86.ª edição da Taça de Portugal. Um jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 17h15.

A equipa de Rui Borges, detentora do troféu, parte como natural favorita, mas a equipa de Torres Vedras, que disputa a segunda final da Taça setenta anos depois da primeira (1956), chega com a moral em alta, numa temporada em que também está a lutar pela subida à I Liga.

Os dois treinadores anunciaram, na antevisão do jogo, a intenção de colocar as respetivas melhores equipas em campo, pelo que, tirando os lesionados, não haverá grandes dúvidas quanto aos onzes iniciais.

Um jogo que deverá assinalar a despedida de alguns jogadores do Sporting, como são os casos já confirmados de Geovany Quenda e Hidemasa Morita, mas também de outros jogadores como Morten Hjulmand, Maxi Araujo ou mesmo Pedro Gonçalves.

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