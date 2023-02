Os caminhos do Académico Viseu e do FC Porto voltam a cruzar-se esta quarta-feira em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, marcado para as 20h45, para o Estádio do Fontelo e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Catorze dias depois do triunfo da equipa de Sérgio Conceição sobre o conjunto de Jorge Costa, na meia-final da Taça da Liga (3-0), em Leiria, os dois emblemas voltam a cruzar-se, agora no Estádio do Fontelo, mais uma vez a eliminar.

Sérgio Conceição continua muito condicionado no meio do terreno, com Otávio e Eustáquio, além de Wendell e Verón fora de combate.

Jorge Costa, por seu lado, anunciou que não vai fazer poupanças e vai apresentar o melhor onze diante do detentor do troféu.

