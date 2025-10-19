Após um início de tarde louco, com vários jogos da Taça de Portugal a decorrerem ao mesmo tempo, Benfica e FC Porto já conhecem os próximos adversários na competição.

Em duelo da terceira eliminatória da Taça, o Atlético de Portugal bateu na Tapadinha o Felgueiras por 2-0 (golos de Caleb e Catarino Pascoal). Assim, na próxima fase, o Benfica desloca-se ao reduto do histórico emblema lisboeta, num dérbi local.

Já o FC Porto recebe um velho conhecido. O Sintrense bateu de forma surpreendente o Rio Ave, por 3-2, e garantiu bilhete para o Estádio do Dragão. Já na edição passada da Taça de Portugal, as duas equipas enfrentaram-se no Estádio José Gomes.

Já em relação ao Sporting, terá de aguardar mais um pouco porque o Anadia-Marinhense acabou empatado durante os noventa minutos e foi a prolongamento.