O Fafe está a oferecer bilhetes aos adeptos para a deslocação do clube a Torres Vedras, para defrontar o Torreense, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O clube do terceiro escalão do futebol português pretende cobrir os custos da deslocação para que, assim, os adeptos possam apoiar a equipa nesta visita ao campo do Torreense que está marcada para 23 de abril.

«Os adeptos fafenses que queiram apoiar a equipa neste jogo não terão qualquer custo com a entrada no Estádio Manuel Marques, casa da formação de Torres Vedras», revelou o Fafe, em comunicado oficial.

Fafe e Torreense empataram (1-1) na primeira mão da eliminatória, deixando tudo em aberto para a segunda mão em Torres Vedras.

Esta é a terceira vez que o Fafe chega às meias-finais da prova rainha, tendo a última sido já em 1978/79. Para chegar até aqui, o Fafe deixou pelo caminho equipas como o Sp. Braga e o Moreirense.