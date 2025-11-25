Taça de Portugal
Taça de Portugal: FC Porto recebe Famalicão
Sorteio das próximas eliminatórias foi realizado nesta terça-feira e ditou que dragões e águias podem defrontar-se nos quartos de final
O FC Porto vai receber o Famalicão nos oitavos de final da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado nesta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.
O sorteio definiu ainda os possíveis duelos para os quartos de final, sendo que o vencedor do FC Porto-Famalicão vai defrontar a equipa que levar a melhor no Farense-Benfica.
Esse jogo, dependendo do vencedor, realiza-se no Dragão ou em Famalicão.
Os oitavos de final da Taça (5.ª eliminatória) jogam-se entre 16 e 18 de dezembro, enquanto os quartos de final (6.ª eliminatória) estão marcados para o período de 11 a 15 de janeiro.
