Sensacional! Os açorianos do Lusitânia, últimos classificados da Série B da Liga 3, foram a Penafiel eliminar o líder da II Liga, no prolongamento, num jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal em que aconteceu de tudo um pouco.

Um jogo que teve um início de loucos no Estádio 25 de Abril, mas que só ficou resolvido, após prolongamento, já com os dois conjuntos reduzidos a dez.

Um jogo que começou praticamente com o primeiro golo dos açorianos, logo aos 2 minutos, marcado por Celso Sidney, a passe de Nicolas Souza que viria a ser a figura deste jogo. O Penafiel reagiu em força e empatou, aos 11 minutos, por Hélder Suker, mas, dois minutos depois, a equipa insular recuperou a vantagem na marcação de um penálti, convertido por Pedro do Rio, a punir uma falta de Gustavo Fernandes.

Mais dez minutos e Gustavo Fernandes viu um segundo cartão amarelo e acabou mesmo expulso, deixando a equipa da casa reduzida a dez. No entanto, o Lusitânia não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e, mesmo em cima do intervalo, também ficou reduzido a dez, depois de Tomás Azevedo também ter visto um segundo cartão amarelo.

A segunda parte começou, assim, com os dois conjuntos reduzidos a dez e, aos 58 minutos, surgiu o melhor momento da tarde, com Zé Leite a marcar um grande golo e a empatar o jogo. Depois de um longo período de posse de bola, o jogador do Penafiel arrancou pela direita para o meio e, sem oposição, entrou na área e bateu Diogo Sá.

O Penafiel parecia, nesta altura, ter um ascendente no jogo, mas as duas equipas acabaram por acusar o desgaste de estarem a jogar com menos um jogador e o jogo foi mesmo para prolongamento.

Quando parecia que o jogo caminhava inevitavelmente para os penáltis, Nico Souza entrou na área, foi derrubado em falta por Rúben Pereira e o árbitro voltou a apontar para a marca dos onze metros. Hélder Cristóvão protestou e acabou expulso e o próprio Nico Souza converteu o penálti que vale uma qualificação inédita da equipa de Angra do Heroísmo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.