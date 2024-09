A Federação Portuguesa de Futebol revelou as datas e as horas dos jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal que vão ter transmissão televisiva.

O primeiro de 11 jogos será o Portimonense-Sporting, que se joga sexta-feira, 18 de outubro, a partir das 20h15.

No dia seguinte, sábado (19), o Benfica mede forças com o Pevidém pelas 20h15. Já o FC Porto joga fora com o Sintrense no domingo (19), numa partida que arranca às 17h00.

JOGOS DA 3.ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA COM TRANSMISSÃO TELEVISIVA:

Sexta-feira – 18 de outubro

Portimonense x Sporting – 20:15 – Sport TV

Sábado – 19 de outubro

Belenenses x Gil Vicente– 11:00 – Canal 11

Atlético x Rio Ave – 14:00 – Canal 11

Paços de Ferreira x V. Guimarães – 16:15 – Canal 11

1º Dezembro x Sp. Braga – 17:30 – Sport TV

Pevidém x Benfica – 20:15 – RTP 1

Domingo – 20 de outubro

Penafiel x Lusitânia Açores – 11:00 – Canal 11

Sanjoanense x Farense – 14:00 – Canal 11

Chaves x Lourosa – 16:15 – Canal 11

Sintrense x FC Porto – 17:00 – RTP 1

Varzim x Boavista – 18:45 – Canal 11