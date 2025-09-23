Vai ser já na próxima quinta-feira que os clubes da Liga vão ficar a conhecer os primeiros adversários da Taça de Portugal, no decorrer do sorteio da terceira e quarta eliminatórias que está marcado para o meio-dia, para a Cidade do Futebol.

Todos os resultados da segunda eliminatória

As dezoito equipas da Liga vão, assim, juntar-se aos 46 clubes provenientes da segunda eliminatória, entre os quais estão ainda oito «sobreviventes» dos Distritais: Rebordelo, Olivais e Moscavide, Silves, Sp. Espinho, Ançã, Fornos de Algodres, Vila Caiz e União Nogueirense.

Assim, na próxima quinta-feira, por volta do meio-dia, ligue-se ao Maisfutebol para ficar a conhecer, em primeira mão, os emparelhamentos das duas próximas eliminatórias da prova rainha.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?