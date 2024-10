O Sporting tem teoricamente o jogo mais fácil dos três grandes, na quarta eliminatória da Taça de Portugal: a formação de Ruben Amorim recebe o Amarante, da Liga 3, em Alvalade.

A fava, essa, saiu ao FC Porto, que joga fora de casa, no terreno do Moreirense. Já o Benfica defronta também uma equipa da Liga, mas neste caso na Luz: o Estrela da Amadora.

Entre os jogos da quarta-eliminatória é de destacar o Tirsense-Brito, um confronto entre duas equipas do Campeonato de Portugal, e a visita do Sp. Braga ao difícil terreno do Leixões.

Há, de resto, vários confrontos entre equipas da Liga.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal está marcada para o final de novembro, no fim de semana de 22, 23, 24 e 25: de sexta-feira a segunda-feira.

JOGOS DA QUARTA ELIMINATÓRIA:

Sp. Covilhã (Liga 3) - Rebordosa (CP)

Casa Pia (Liga) - Desp. Chaves (II Liga)

Tirsense (CP) - Brito (CP)

Lusitano de Évora (CP) - AVS (Liga)

Moreirense Liga) - FC Porto (Liga)

Benfica (Liga) - Estrela da Amadora (Liga)

Famalicão (Liga) - Santa Clara (Liga)

Alverca (II Liga) - Rio Ave (Liga)

Arouca (Liga) - Farense (Liga)

Leixões (II Liga) - Sp. Braga (Liga)

Varzim (Liga 3) - Elvas (CP)

Vila Real (CP) - Gil Vicente (Liga)

V. Guimarães (Liga) - U. Leiria (II Liga)

Sporting (Liga) - Amarante (Liga 3)

Lusitânia (Liga 3) - São João Vêr (Liga 3)

Oliveira do Hospital (Liga 3) - Cinfães (CP)

EMPARELHAMENTO PARA OS OITAVOS DE FINAL

Nos oitavos de final, e caso passem a quarta eliminatória, os três grandes têm adversários da Liga pela frente, sendo que aqui a fava saiu ao Sporting: defronta o vencedor do Famalicão-Santa Clara. Já o Benfica, se bater o E. Amadora, defronta o vencedor do Arouca-Farense. O FC Porto, por fim, se passar em Moreira de Cónegos encontrará o vencedor do jogo Vila Real-Gil Vicente.

Sporting (Liga) ou Amarante (Liga 3) - Famalicão (Liga) ou Santa Clara (Liga)

Vila Real (CP) ou Gil Vicente (Liga) - Moreirense (Liga) ou FC Porto(Liga)

Tirsense (CP) ou Brito (CP) - Sp. Covilhã (Liga 3) ou Rebordosa (CP)

Oliveira do Hospital (Liga 3) ou Cinfães (CP) - Lusitânia (Liga 3) ou São João Vêr (Liga 3)

Leixões (II Liga) ou Sp. Braga (Liga) - Lusitano de Évora (CP) ou AVS (Liga)

Varzim (Liga 3) ou Elvas (CP) - V. Guimarães (Liga) ou U. Leiria (II Liga)

Arouca (Liga) ou Farense (Liga) - Benfica (Liga) ou Estrela da Amadora (Liga)

Casa Pia (Liga) ou Desp. Chaves (II Liga) - Alverca (II Liga) ou Rio Ave (Liga)