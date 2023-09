Já há mais 35 clubes apurados para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, com destaque para a expressiva goleada da União de Leiria (12-0), mas também para a saída prematura do Paços de Ferreira, afastado no prolongamento com o 1.º Dezembro (0-1).

Somando os oito jogos realizados no sábado, ficam a faltar apenas dois para a segunda eliminatória fica concluída.

Até ao momento já estão apurados 43 emblemas para a terceira eliminatória que já irá contar com clubes da I Liga.

Todos os resultados da 2.ª eliminatória

Resultados de domingo:

Oriental-Torrreense, 0-1

Vilar Perdizes-Vasco da Gama, 5-1

Rabo Peixe-Oliveira Douro, 3-2

Lusitânia-Os Marialvas, 1-0

Lusitânia Lourosa-Académico Viseu, 1-2

Castrense-Vila Meã, 0-3

Moncarapachense-União Micaelense, 6-2

Brito-Feirense, 0-2

Sertanense-Amarante, 0-2

Vitória Sernache-Vianense, 0-3

Juventude-SU Sintrense, 1-2

Salgueiros-Santa Maria, 0-1

União Tomar-Pêro Pinheiro, 1-2

Canelas 2010-Fontinhas, 5-0

Os Sandinenses-Olivais Moscavide, 1-3

Acdr Lamelas-Tirsense, 1-3

Gafetense-Mafra, 0-5

Ribeirão-Santa Clara, 0-3

Barreirense-Mirandela, 0-3

Sanjoanense-Vitória Setúbal, 0-1

Mortágua-Amora, 2-1

Alqueidão Serra-Marco 09, 1-3

Quarteirense-Belenenses, 0-1



SC Pombal-Tondela, 0-5

União Paredes-Florgrade, 5-1

Serpa-CD Gouveia, 2-1

Pedrógão S. Pedro-UD Leiria, 0-12

Valadares Gaia-Penafiel, 1-1 (2-4, gp)

Dumiense-UD Santarém, 4-3 (ap)

1.º Dezembro-Paços Ferreira, 1-0 (ap)

Atlético Arcos- Malveira, 0-0 (4-2, gp)

Lusitano Évora-Sc Covilhã, 0-0 (2-3, gp)

Peniche-Montalegre, 2-2 (4-5, gp)

Atlético-Alverca, 0-0 (4-2, gp)

Benfica Castelo Branco-Oliveirense, 1-1 (6-7, gp)



Académica- Oliveira Hospital (Canal 11), a decorrer

Felgueiras-AD Os Limianos (Canal 11), 20h00

Resultados de sábado:

GD Fabril-Marítimo, 1-3

São João de Ver-Leixões, 0-1

Louletano-Aves, 0-1

UD Tocha-Rebordosa, 2-4

CD Ponte-Lank Vilaverdense, 0-5

Portosantense-Nacional, 2-4

O Elvas CAD-UD Lanhenses, 1-0

Trofense-Pevidém, 0-1