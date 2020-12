O Estrela da Amadora confirmou esta terça-feira que vai receber o Benfica no Estádio José Gomes, na Reboleira.

Em comunicado, o clube do Campeonato de Portugal explica que após uma reunião com várias entidades, verificou-se que a Reboleira tem «todas as condições a nível de estrutura humana, infra-estruturas e de segurança» para poder receber o jogo.

«O Estrela da Amadora informa que depois de uma reunião entre a direção executiva da SAD, o seu Presidente, a Federação Portuguesa de Futebol, as forças de Segurança e Cruz Vermelha Portuguesa e que após se verificar que estão reunidas todas as condições a nível de estrutura humana, infra-estruturas e de segurança, que será possível realizar o jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal com o Benfica às 21h15 de dia 12 de Janeiro com transmissão em directo na TVI, no estádio de sempre do Estrela da Amadora, o José Gomes na Reboleira», lê-se na nota.