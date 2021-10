O Vilafranquense venceu o Real SC de Massamá por 3-2, após prolongamento, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.



Nenê, foi a grande figura do encontro, completando um hat-trick. Atualmente com 38 anos, o brasileiro foi o melhor marcador da Liga portuguesa na época 2008/09, com a camisola do Nacional da Madeira.



Gustavo Moura (1m) colocou o Real na frente e Nenê fez o empate ao minuto 18. O avançado marcou mais dois golos na segunda parte do prolongamento (111m e 112m), com Mika Borges a fixar o resultado final ao minuto 119.



FICHA DE JOGO:



Jogo realizado no Campo Chã das Padeiras, em Santarém.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ao intervalo: 1-1

VILAFRANQUENSE: Adriano Facchini, Marcos Valente, Simão Jr. (André Dias, 92), Bruno Sousa, Léo Bahia (Edu Machado, 72), Gabriel, Idrissa Dioh, Nuno Rodrigues (Prince Mendy, 61), Ença Fati (Sangaré, 61), Belkheir (Umaro Baldé, 42) e Nenê..

REAL SC: João Godinho, Rúben Freire (Marcos Barbeiro, 39), Romário Carvalho, Clayton Sampaio, Paulinho, Fábio Pala, Horácio Jau, Rúben Marques (Tiago Morgado, 64), Ballack (Wilson Kennedy, 106), Amadú Baldé (Mika Borges, 64) e Gustavo Moura.

Disciplina: cartão amarelo para Amadú Baldé (27), Simão Jr. (48), Fábio Pala (70), Nenê (74), Sangaré (82), Mika Borges (90+3), Prince Mendy (90+5), Marcos Barbeiro (105), Bruno Sousa (105) e Marcos Valente (119).

Golos: Gustavo Moura (1m), Nenê (18m, 111m, 112m) e Mika Borges (119m)