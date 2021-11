O FC Porto-Benfica, dos oitavos de final da Taça de Portugal, vai jogar-se às 20h45 de 23 de dezembro, uma quinta-feira, sendo o jogo que encerra a quinta eliminatória da prova rainha, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O clássico entre dragões e águias, no Estádio do Dragão, vai ter transmissão na TVI, canal que também transmite, no dia anterior, o duelo do Sporting ante o Casa Pia, às 20h45 de dia 22, quarta-feira.

Confira o calendário completo, já com datas e horas definidas, dos oitavos da Taça.

3.ª Feira, 21 de dezembro

18h45: Tondela-Estoril (Canal 11)

20h45: Famalicão-Portimonense (Sport TV)

4.ª Feira, 22 de dezembro

14h00: Leça-Paredes (Canal 11)

20h45: Casa Pia-Sporting (TVI)

5.ª Feira, 23 de dezembro

14h00: Mafra-Moreirense (Canal 11)

17h00: Rio Ave-Belenenses (Canal 11)

18h45: Vizela-Sp. Braga (Sport TV)

20h45: FC Porto-Benfica (TVI)