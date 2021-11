FC Porto e Benfica vão defrontar-se no Estádio do Dragão nos oitavos de final da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado nesta quinta-feira.

O jogo entre águias e dragões está agendado para o período entre 21 e 23 de dezembro, precisamente uma semana antes de as duas equipas voltarem a defrontar-se na casa dos azuis e brancos, mas para a jornada 16 da Liga.

Este será o 37.º jogo entre FC Porto e Benfica a contar para a Taça de Portugal. As águias lideram com 21 vitórias, cinco empates e dez derrotas, mas os portistas levaram a melhor no último embate: na final da «prova rainha» em 2019/20.

Nos dos outros jogos, o Sporting visita o Casa Pia: trata-se do reencontro entre Ruben Amorim e primeira equipa que treinou.

O Sp. Braga, vencedor da última edição da Taça de Portugal, vai a Vizela. Confira tudo o que ditou o sorteio.