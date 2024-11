Tarde de algumas surpresas na Taça de Portugal. A maior aconteceu em Évora - o AVS perdeu com o Lusitano Ginásio Clube, por 3-2. Uma equipa do Campeonato de Portugal bateu outra da Liga.

Dida bisou, com um golo na primeira e outro na segunda parte. Miguel Lopes fez o outro tento de grande penalidade. Os experientes Nenê e Zé Luís reduziram do lado avense. O AVS reduziu ficou ainda mais fragilizado com a expulsão de Gustavo Assunção.

Já em Alverca, a formação da II Liga foi a grandes penalidades com o Rio Ave num jogo eletrizante, após 120 minutos empatados a duas bolas. Alysson e Carter fizeram os golos do Alverca, na primeira parte.

O Rio Ave perdia aos 87 minutos... mas chegou ao empate com golos de Zoabi e Clayton, de grande penalidade, aos 90+5m.

No entanto, o guarda-redes do Rio Ave Jhonatan Luiz defendeu duas grandes penalidades e tornou-se o herói do encontro. Ficou um amargo de boca para os adeptos ribatejanos, mas o Rio Ave de Petit segue em frente.

São os primeiros resultados da tarde, após o Lusitânia Açores ter perdido com o São João de Ver, 0-2. Um dia antes, o Sporting tinha batido o Amarante por 6-0.