A FIGURA: Eustáquio

Assistiu Marcano para o 1-0 e fez ele próprio o segundo a passe de Otávio já na reta final da primeira parte. Simplificou e muito as coisas. A dinâmica do futebol ofensivo dos dragões passou muito por ele, quer através de passes criteriosos, quer na forma como também ele apareceu em zonas de perigo para tentar o golo. Na segunda parte, pouco antes de ser substituído, facilitou numa jogada que quase resultou em golo do Mafra. Pela primeira parte de nível elevadíssimo que fez merece esta atribuição. Está sólido no onze portista.

O MOMENTO: golo de Marcano. MINUTO 7

O FC Porto entrou no jogo em Mafra com o máximo compromisso. Carregou desde o primeiro minuto e o golo chegou com naturalidade aos 7 minutos. A partir daí, tudo ficou mais simples para os dragões.

OUTROS DESTAQUES

Pité: o jogador campeão da II Liga pelo FC Porto em 2015/16 trabalhou muito em prol dos equilíbrios da equipa e do critério procurado pelo Mafra sempre que tinha a bola no meio-campo ofensivo. No final da primeira parte teve duas boas ações: uma, defensiva, na forma como pôs termo a um contra-ataque do FC Porto com um corte na grande-área do Mafra; outra, lá na frente, quando quase bateu com um remate fortíssimo Cláudio Ramos, ex-companheiro no Tondela.

Otávio: independentemente do palco, o médio internacional português só sabe jogar de uma forma. Com o máximo compromisso. Sempre que o Mafra negligenciava o início do processo de construção, lá estava ele para aproveitar. O passe dele para o 2-0 de Eustáquio foi notável, assim como foi outro, de cabeça, desaproveitado por Marcano. O 3-0, de Galeno na recarga a um remate de Toni Martínez ao poste, também é muito dele. Foi o mais consistente da noite.

Galeno: sempre que a bola lhe chegou ao corredor esquerdo procurou acelerar o jogo. Muito rematador e dificílimo de travar para os pobres mas batalhadores defesas do Mafra. O 2-0 começa numa rápida diagonal dele, quando a equipa da casa estava a bascular para o lado oposto e permitiu que Otávio e Eustáquio encontrassem depois o espaço necessário para fabricarem o golo. Aos 56 minutos ficou a centímetros de um golo que chegou ao minuto 73.

Marcano: inaugurou o marcador aos 7 minutos e quase bisou em nova bola parada pouco depois da hora de jogo. Defensivamente, voltou a demonstrar bom entendimento com Fábio Cardoso.