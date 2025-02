O Elvas e Tirsense – um duelo improvável, ainda mais nos quartos de final da Taça de Portugal. Ambas as equipas tinham a ilusão (como gostam de dizer os espanhóis) de estar entre as últimas quatro equipas da segunda competição portuguesa.

Em Elvas, perante uma bela moldura humana, foram os visitantes do Tirsense que garantiram o bilhete nesta terça-feira (2-0). A turma de Santo Tirso tornou-se a primeira equipa do quarto escalão a chegar a esta fase adiantada da Taça de Portugal.

No Campo Domingos Carrilho Patalino, em Elvas, os «jesuítas» marcaram no final da primeira parte e no início da segunda, prejudicando a resposta dos alentejanos, que costumam adotar uma postura mais defensiva. O Tirsense garante a segunda presença nas meias-finais da Taça na sua história... e pode repetir o adversário.

O Tirsense de Emanuel Simões apresentou melhores argumentos técnico-táticos, com o número dez Bernardo Mesquita em evidência. A verdade é que as duas equipas estão na mesma divisão, mas separadas por diferentes séries – o Tirsense é nono na Serie A do Campeonato de Portugal, composta por equipas nortenhas, e o Elvas é líder da Serie D, com equipas mais setentrionais do país.

Uma primeira parte algo amena, sem grandes chances, teve o momento alto no último lance. Na ressaca de uma bola parada, a defesa do Elvas subiu mas deixou em jogo Junior Rocha, no centro da área. Mesquita cruzou muito bem para a cabeça do médio e este desferiu um cabeceamento indefensável. Muita festa dos visitantes antes do descanso.

Curiosamente, o já experiente médio sofreu duas roturas de ligamentos em dois anos seguidos, a última delas em 2022. Agora, volta a saborear o melhor do futebol.

Já na segunda metade, o Tirsense segurou a vantagem com novo golo. O médio Daniel Rodrigues ajeitou a bola à entrada da área, tirou as medidas à baliza contrária e rematou forte e rasteiro para o ângulo inferior direito da baliza do Elvas. A bola bateu no poste e entrou caprichosamente na baliza dos alentejanos, aos 53 minutos.

O Elvas de Pedro Hipólito, que tinha batido o Vitória de Guimarães neste estádio, não teve argumentos para disputar o resultado. Nota-se que preferem uma postura mais defensiva, apostando nas bolas paradas. O Tirsense ganhou e é a grande surpresa da Taça de Portugal, até agora.

A formação de Santo Tirso regressa às meias-finais da Taça de Portugal mais de 50 anos depois. O Tirsense chegou a esta fase em 1971/72 e foi derrotado pelo Benfica em duas. Curiosamente, a história pode repetir-se em breve – ou Sp. Braga ou águias irão disputar um lugar no Jamor diante dos jesuítas.