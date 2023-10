A FIGURA: Geny Catamo

Foi a jogo logo no início da segunda parte e colocou o Sporting na frente aos 53 minutos e assistiu Daniel Bragança para o golo que sentenciou a eliminatória já em tempo de compensação. Pelo meio, ainda esteve perto de bisar. Impactante.

O MOMENTO: golo de Geny Catamo. MINUTO 53

A equipa da distrital de Lisboa esteve na frente do resultado entre os 8 e os 44 minutos, quando Marcus Edwards empatou de penálti para o Sporting. Entre correções táticas, mexidas na equipa e a natural quebra física do Olivais e Moscavide, era expectável que o domínio leonino se acentuasse na segunda parte. O que acabou por acontecer. Aos 53 minutos, uma jogada de insistência dos leões terminou numa sobra para Geny Catamo, que aproveitou para colocar o Sporting, finalmente, na liderança da eliminatória.

OUTROS DESTAQUES

Daniel Bragança: cresceu na segunda parte, comandando as operações a meio-campo e mostrando muito envolvimento no processo ofensivo. Fechou o jogo já nos descontos ao desviar para a baliza do Olivais e Moscavide ao segundo poste.

Edwards: sofreu e converteu o penálti que permitiu ao Sporting ir para o intervalo empatado a um golo, mas também falhou, ainda com 0-0, uma ocasião flagrante que poderia lançar a equipa de Ruben Amorim para uma noite tranquila do primeiro ao último minuto. Foram várias as vezes em que não definiu bem os lances e em que talvez abusou no um para um. No segundo golo doss leões leões, acertou no ferro e pouco depois da hora de jogo falhou de forma clamorosa o terceiro golo. Mostrou a capacidade habitual para desequilibrar, mas esteve bastante perdulário.

Ittalo Phellipe: mostrou recursos técnicos muito interessantes para o patamar competitivo em que está inserido. Irreverente, desassossegou os adversários quando a bola chegou a até. Fica na retina a forma como, de costas, lançou Ricardo Cabral na jogada que originou o penálti para o Olivais e Moscavide ainda nos minutos iniciais. Além disso, foi solidário no trabalho defensivo.

Rúben Gonçalves: é um guarda-redes de estatura baixa para aquilo que estamos habituados a ver, mas o dono das redes da equipa da distrital de Lisboa mostrou dimensão suficiente para fechar a baliza. Apesar da desinspiração do Sporting, ainda fez um par de defesas na primeira parte. Mais do que brilhar – e brilhou ao evitar o 3-1 a Geny Catamo – soube ser prático nas intervenções. E isso é a maior garantia de segurança. Mais do que o tamanho.