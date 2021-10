A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta tarde as datas e as horas dos jogos da terceira eliminatória que vão ter transmissão televisiva.

A ronda arranca na sexta-feira, dia 15 de outubro, com três partidas, entre as quais o Sintrense-FC Porto e o Belenenses-Sporting. No sábado, é a vez de o Benfica entrar em ação, no terreno do Trofense, e no domingo há mais cinco jogos.

Refira-se que ainda não há locais definidos para o Sintrense-FC Porto e para o Moitense-Sp. Braga, ao passo que o Oliveira do Hospital-V. Guimarães vai jogar-se em Tábua.

As datas dos jogos da terceira eliminatória, com destaque para Sporting e Benfica, que terão transmissão na TVI:

DIA 15 (sexta-feira)

18h00 Académica x Famalicão (Canal 11)

18h45 Sintrense x FC Porto (Sport TV)

20h45 Belenenses x Sporting (TVI)

DIA 16 (sábado)

11h00 Oliveira do Hospital x Vitória SC (Canal 11)

16h00 Leiria x Santa Clara (Canal 11)

20h15 Trofense x Benfica (TVI)

DIA 17 (domingo)

11h00 Varzim x Marítimo (Canal 11)

14h00 Vitória FC x Vizela (Canal 11)

15h00 Moitense x Braga ( Sport TV)

17h00 Oliveirense x Portimonense (Canal 11)

20h00 Rio Ave x Boavista (Canal 11)