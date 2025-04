Depois de uma vitória por 2-0 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal entre Sporting e Rio Ave decorre no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, nesta terça-feira.

Uma vantagem que Rui Borges qualificou como «perigosa» na antevisão. O treinador deverá alinhar com o onze mais forte nesta noite, sem grandes surpresas. Talvez a maior dúvida será perceber se Conrad Harder poderá descansar Viktor Gyökeres.

Já o Rio Ave apresenta-se com muitas baixas na defesa. Omar Richards e Pancho estão lesionados, Jonathan Panzo está suspenso. Petit deve alinhar numa dupla de centrais grega, tal como no último jogo.

Já Kiko Bondoso e Ole Pohlmann, dois elementos importantes do meio-campo ofensivo, estão também lesionados e completam a lista de indisponíveis.

Acompanhe todas as emoções deste jogo AO VIVO com o Maisfutebol, pelas 20h45 desta terça-feira.