Pouco há como a festa da Taça. Foi assim em Penafiel, com futebol a um invulgar início de tarde de segunda-feira.

Três fiéis adeptos dos durienses contornaram as circunstâncias atuais e, de t-shirt vermelha, bandeira gigante e gaitas, apoiaram a equipa de início a fim.

Mas um só homem estragou o final desejado.

Rodrigo Pinho fez hat-trick (oito jogos, oito golos esta época) num jogo resolvido no prolongamento. O brasileiro evitou que o Marítimo fosse a segunda equipa da I Liga a tombar na terceira eliminatória, a mesma na qual, há um ano, os insulares tinham caído ante o Beira-Mar. E na qual, há dois anos, apenas deu apuramento nos penáltis em Moura. Tem sido sofrido. Também foi desta vez.

Esteve também perto o desempate por penáltis. Não surgiu, mas eles não faltaram: três dos cinco golos foram da marca dos 11 metros. A equipa de Lito Vidigal esteve duas vezes em desvantagem, respondeu com dois castigos máximos e aproveitou um erro defensivo para segurar o apuramento.

Foi um Penafiel lutador, aguerrido. Sem temor. Mas errou quando não podia.

Com mexidas dos dois lados, Rúben Macedo fez a estreia pela equipa principal do Marítimo, que ficou em desvantagem aos 17 minutos, num penálti de Bruno César, após falta de Charles sobre Wagner. Os insulares protestaram fora-de-jogo do no início do lance, mas de nada valeu.

A resposta visitante surgiu de igual modo, ao minuto 31, por Rodrigo Pinho, que iniciara a transição da jogada que acabou com derrube de Vinícius a Rúben Macedo.

Dois golos de penálti, equilíbrio e garra marcaram uma primeira parte em que só um livre de Bruno César negado por Charles e um cabeceamento de Paulo Henrique criaram mais perigo junto das balizas. O Marítimo livrou-se de sustos, mas não de uma contrariedade antes do intervalo: René rendeu o lesionado Kerkez.

E se o Marítimo entrou melhor que o Penafiel na segunda parte, com vários remates travados por Filipe Ferreira e pelos defesas durienses, foi a equipa da casa a chegar ao 2-1 quando talvez menos o justificava. Mas fê-lo com uma grande jogada coletiva, culminada com o rasgo de Simãozinho sobre Winck para um remate colocado de pé direito, após a variação de flanco feita por Wagner (57m).

O Penafiel aproveitou o desequilíbrio defensivo contrário e fechou-se bem até ao Marítimo, já com Correa, Alipour e Guitane em campo, ter reagido bem, crescido e ganho mais um penálti: Rodrigo Pinho sofreu falta de Vinícius e bisou ao minuto 79 para o 2-2. O empate podia ter surgido mais cedo pelo homem do jogo, que quase fez um golaço após um erro de Vinícius em zona defensiva.

Foi preciso ir a meia-hora extra, que teve Lucas Áfrico num esforço louvável a jogar o prolongamento em esforço físico – a mancar – e Rodrigo Pinho a resolver, aproveitando um mau atraso de David Santos para Filipe Ferreira. O jogo acabou com 2-3 no marcador e o Penafiel de braços no ar, a reclamar que o apito final de André Narciso se deu antes do minuto 120.

_

Jogo realizado no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Árbitro: André Narciso, auxiliado por Paulo Brás e Nélson Cunha.

Ao intervalo: 1-1

PENAFIEL: Filipe Ferreira; Paulo Henrique, David Santos, Vinícius (Pedro Prazeres, 99’); Simãozinho, Capela (Leandro, 105’), João Amorim (Coronas, 65’), Vasco Braga; Bruno César (Rafa Sousa, 105’), Wagner (Gustavo Henrique, 73’), Ronaldo Tavares (Pedro Soares, 73’). Treinador, Pedro Ribeiro.

MARÍTIMO: Charles; Hermes, Kerkez (René Santos, 32’), Lucas Áfrico, Cláudio Winck; Pelágio, Irmer (Guitane, 77’), Rúben Macedo (Jean Cléber, 104’), Tamuzo (Correa, 61’); Joel Tagueu (Alipour, 61’), Rodrigo Pinho (Fábio China, 104’). Treinador, Lito Vidigal.

Disciplina – cartões amarelos: Charles, 17’; Irmer, 19’; Ronaldo Tavares, 27’; Winck, 39’; René Santos, 44’; Simãozinho, 55’; Filipe Ferreira, 71’; Vinícius, 78’; Gustavo Henrique, 81’; Pedro Soares, 84’; Capela, 105’. Vermelhos: nada a registar.

Golos: Bruno César, 17’ (g.p); Rodrigo Pinho, 31’ (g.p) e 79’, (g.p), 93’; Simãozinho, 57’.