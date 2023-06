A FIGURA: Otávio

Nem precisava do golo, mas serviu para validar a distinção. O médio portista é recorrentemente o melhor jogador dos dragões e no Jamor voltou a sê-lo. Mais uma exibição de enorme categoria. O FC Porto amassou o Sp. Braga, sobretudo nos minutos iniciais, sendo que as principais oportunidades surgiram junto ao corredor direito, onde Otávio alinha. Lutou por cada bola como se fosse a última, pressionou, correu, ganhou duelos, foi assertivo em todos os momentos do jogo e mostrou que é o jogador que melhor transmite aquilo que é a equipa de Conceição.

O MOMENTO: expulsão de Niakaté, 79m

O Sp. Braga estava a ter muitas dificuldades, mesmo em superioridade numérica, mas expulsão de Niakaté, que travou Taremi quando era o último jogador da linha defensiva, abriu caminho à conquista dos azuis e brancos. Logo a seguir, veio o segundo golo.

OUTROS DESTAQUES

Galeno

Parece uma história que se repete. Galeno pode não definir com a precisão necessária muitos dos lances de que dispõe, mas quando faz uso correto da sua explosão e velocidade, torna-se difícil de travar. Foi isso que aconteceu uma série de vezes. Fez o cruzamento para o autogolo de André Horta, serviu Otávio para o 2-0 e enviou uma bola à barra já nos descontos.

Evanilson

A época foi marcada pelas lesões e, no último jogo da temporada, os problemas físicos voltaram a atormentá-lo, sendo obrigado a sair ainda antes do intervalo. Antes disso, tinha sido uma das principais ameaças do lado azul e branco.

Wendell

O brasileiro até estava a passar despercebido no jogo, mas «borrou a pintura» quando, aos 62 minutos, teve uma entrada com excesso de força sobre Víctor Gómez que lhe valeu a expulsão.

Uribe

No jogo despedida, esteve à sua imagem. Sereno e a controlar as operações a meio-campo. Vai ser muito difícil substituir o colombiano.