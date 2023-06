A FIGURA: Matheus

O Sp. Braga esteve pouco em jogo no capítulo ofensivo e, defensivamente, o melhor elemento foi mesmo o guarda-redes. O FC Porto exerceu uma forte pressão logo no início do jogo no Jamor, mas o brasileiro somou diversas defesas que negaram golos quase certos.

O MOMENTO: expulsão de Wendell, 62m

Foi o tónico para que Artur Jorge pusesse «a carne toda no assador», mas tal fez com que a equipa ficasse «partida» em diversos momentos, o que originou, por exemplo, o lance do vermelho direto a Niakaté.

OUTROS DESTAQUES

Niakaté

O central francês, tal como Borja e Víctor Gómez, sofreu com a pressão alta do FC Porto e errou várias saídas de bola. A pior decisão de todas surgiu aos 79 minutos, quando cometeu falta sobre Taremi e foi expulso.

Álvaro Djaló

Entrou e mexeu com o jogo, graças a um par de arrancadas, mas a equipa não teve ritmo para o acompanhar.

Al Musrati

Fez uma exibição em crescendo, esteve em melhor plano quando o Sp. Braga passou a assumir o jogo, mas, à imagem de toda a equipa, ficou uns furos abaixo daquilo que já mostrou que é capaz de fazer.

André Horta

Exibição sólida do médio bracarense que fica manchada pelo autogolo, que abriu caminho ao triunfo do FC Porto.