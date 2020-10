O Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, provocou, este domingo, a segunda eliminação de um clube da II Liga na Taça de Portugal. A equipa comandada por João Ferreira recebeu e bateu o Desp. Chaves, por 1-0, em jogo da segunda eliminatória da prova.

O único golo do jogo foi apontado por Miguel Pereira, aos 71 minutos.

No sábado, o Mafra foi o primeiro clube da II Liga a cair, com a derrota nos Açores, ante o Fontinhas.

Nesta altura, e com dois jogos ainda a decorrer nesta tarde, há 12 clubes da II Liga, 23 do Campeonato de Portugal (CP) e três dos campeonatos distritais apurados para a terceira eliminatória. Foram precisamente Vilar de Perdizes, Monção e Limianos a protagonizarem outros dos destaques da tarde, uma vez que vão continuar em prova para uma fase na qual já entram os 16 emblemas da II Liga. No caso de Vilar de Perdizes e Limianos, protagonizaram as outras duas vitórias ante equipas de escalão superior, ao afastar, respetivamente, Vianense e Mineiro Aljustrelense, do CP.

RESULTADOS – 2.ª ELIMINATÓRIA

Juventude SC (CP)-Académica (II), 1-3

GR Amigos da Paz (CP)-Cova da Piedade (II), 1-4

Câmara de Lobos (CP)-Vizela (II), 0-2

St. Marta Penaguião (D)-Leixões (II), 1-5

Vila Real (CP)-Casa Pia (II), 2-3

Sp. Espinho (CP)-Desp. Chaves (II), 1-0

Estudantes Africanos Bragança (D)-Arouca (II), 0-2

Sesimbra (D)-UD Oliveirense (II), 1-4

Idanhense (D)-Torreense (CP), 0-8

GS Loures (CP)-Gondomar (CP), 0-2

Moura (CP)-Beira Mar (CP), 0-2

São Martinho (CP)-Paredes (CP), 1-2

1.º Dezembro (CP)-União de Leiria (CP), 1-2

Vianense (CP)-Vilar Perdizes (D), 0-1

Pêro Pinheiro (CP)-Fafe (CP), 0-1

Oleiros (CP)-Mirandela (CP), 3-2

Moncarapachense (CP)-Anadia (CP), 1-2

Monção (D)-Barreirense (D), 2-0

Vitória Sernache (CP)-Fabril Barreiro (CP), 0-2

Trofense (CP)-RD Águeda (CP), 4-2

Montalegre (CP)-Vila Cortez Mondego (CP), 3-1

Carapinheirense (CP)-Pinhalnovense (CP), 0-2

Cerveira (CP)-Oriental Lisboa (CP), 0-2

Portomosense (D)-Real SC (CP), 0-3

São João de Ver (D)-Marinhense (CP), 0-1 após prolongamento

Limianos (D)-Mineiro Aljustrelense (CP), 2-1 após prolongamento

Lusitano GC (CP)-Mortágua (CP), 2-1 após prolongamento

Amora (CP)-Ferreiras (D), 1-0 após prolongamento

Sanjoanense (CP)-Canelas 2010 (CP), 0-0, 4-2 após g.p

Ançã (D)-Sacavenense (CP), 2-2, 3-4 após g.p

Sp. Ideal (CP)-Merelinense (CP), (a decorrer, prolongamento, 0-0)

Alverca (CP)-Camacha (CP) (a decorrer, intervalo, 1-0)

Sexta-feira, 09 outubro:

Sertanense (CP)-Estoril Praia (II), 0-4

Sábado, 10 outubro:

Caldas (CP)-Sporting da Covilhã (II), 1-1 (1-1 ap, 4-5 gp)

União Montemor (CP)-Feirense (II), 0-2

Vidago (CP)-Vilafranquense (II), 1-5

Ovarense (D)-Oriental Dragon (CP), 1-1 (1-2 ap)

Fontinhas (CP)-Mafra (II), 1-0

Esperança Lagos (CP)-Penafiel (II), 1-3

Estrela da Amadora (CP)-Lusitano Vildemoinhos (CP), 2-0

POR JOGAR

21 Outubro:

Tirsense (CP)-Olímpico Montijo (CP) (15h)

28 Outubro:

Vilaverdense (CP)-Vencedor Lourinhanense/U. Santarém (15h)

Pedras Rubras (CP)-Salgueiros 08 (CP) (15h)

Rebordelo (D)-Varzim (II) (15h)

Felgueiras 1932 (CP)-Valadares Gaia (CP) (15h)

V. Setúbal (CP)-Ac. Viseu (II) (18h)

Nota: a negrito, as equipas apuradas. II - II Liga; CP - Campeonato de Portugal, D - Distritais.