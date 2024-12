A Figura: Viktor Gyökeres

Melhor em campo? Talvez não. Mas o resultado final ficará para sempre ligado ao avançado sueco, que já soma 27 golos em 25 jogos esta temporada. Tal como contra o Boavista, foi oportunista e não falhou na cara do golo, após um 'presente extraviado' de Venâncio. Só não brilhou mais porque a defesa do Santa Clara não deixou.

O Momento: Golo do Santa Clara aos 90+6m

Os adeptos sportinguistas já iam descendo as escadarias de Alvalade, prontos para um regresso a casa com os oitavos de final assegurados, quando o Santa Clara empatou. Na sequência de um canto, praticamente no primeiro remate em direção à baliza de Israel, Pedro Ferreira traiu o movimento da defesa para conseguir o golo, com um desvio fatal. Alvalade gelou.

Outros Destaques:

Geovany Quenda: Destacou-se pela negativa neste jogo, algo que não é muito habitual. Complacente nos passes, na marcação de um canto e perdulário na grande chance da primeira parte, o jovem de 17 anos (que tantas vezes parece mais velho pela sua maturidade em campo) acusou a pressão. Ainda mascarou a exibição mais cinzenta com a assistência para Harder.

Conrad Harder: Nem sempre exuberante (quase nunca), Harder foi eficaz assim que entrou. No primeiro toque na bola, desviou um cruzamento açucarado de Geovany Quenda. Noutra ação, no prolongamento, foi egoísta num três para dois. Pelo menos, vontade e esforço não faltam ao dinamarquês.

João Simões: Praticamente irrepreensível com a bola. Sem passes falhados, confortável na posse, o jovem de 17 anos foi um dos elementos mais dinâmicos do Sporting ao lado do capitão Hjulmand. No capítulo defensivo não comprometeu, sendo que não é esse o seu ex-libris.

Pedro Ferreira: Sólido no meio-campo ao lado do parceiro Adriano, Pedro ficará na memória dos açorianos como o ‘o jogador que levou o Sporting para prolongamento’. No último lance do jogo, esticou-se e desviou a bola para o fundo da baliza, traindo Israel.

Guilherme Ramos: Defesa-central possante (que passou pelo Sporting na formação), teve um trabalho exímio no controlo dos três homens da frente. Sobretudo, foi essencial nos descontos. Disparou o remate que originou o canto do golo e ainda assistiu Ferreira.