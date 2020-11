Por: Rui Santos

Sem surpresa nem grandes sobressaltos, o Paços de Ferreira confirmou o estatuto em Oliveira de Azeméis e carimbou o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal com uma goleada, por 4-0. Se Pepa pode sair do jogo confiante com a postura da sua equipa, o estreante Raul Oliveira terá percebido que à atual Oliveirense serve melhor o modelo mais sóbrio da primeira parte. É que quando tentou abrir um pouco mais o jogo, acabou atropelado pela realidade.

Monótona e jogada a um ritmo baixo, a primeira parte deixará poucas saudades. Com a responsabilidade de justificar o estatuto de I Liga, o Paços de Ferreira aceitou de bom grado o domínio da bola que a Oliveirense lhe consentiu. A ideia da equipa da casa era tentar provocar o erro dos “castores” na saída de bola, mas os pupilos de Pepa, sem deslumbrar, é certo, estiveram muito seguros nesse capítulo e foram chegando com alguma assiduidade perto da área adversária.

Faltavam, porém, os lances de perigo, de um lado e do outro. Da Oliveirense, o melhor que se viu no ataque foi feito pelos laterais, que estiveram na génese das mais prometedoras chances caseiras. Michael Fracaro voou para travar um remate cruzado de Leandro e revelou-se atento numa cabeçada fraca de Jorge Teixeira.

Bem mais eficaz esteve o Paços de Ferreira, que na primeira vez que visou a baliza de Coelho, marcou. Na sequência de um canto, a bola andou a saltitar pela pequena área da Oliveirense e sobrou para Marcelo, que encostou para o 1-0.

Ao intervalo, Raul Oliveira procurou empurrar a sua equipa para a frente, ao lançar Thalis para o lugar do transparente Ono, mas a aposta saiu furada. Com mais espaço no miolo, o Paços cavalgou para a goleada, que começou a ganhar forma com o golo de João Pedro. Dez minutos depois, o recém-entrado Douglas Tanque aproveitou o espaço que lhe foi dado à entrada da área e atirou ao ângulo, com Coelho a limitar-se a ver a bola entrar na sua baliza. Um golaço!

Esforçada, a Oliveirense ainda esboçou uma resposta. Um mau alívio de Maracás quase resultava no golo de Jorge Teixeira, enquanto Michael Fracaro se revelou atento para travar os remates de longe de Thalis e Leandro. Aos arranhões do adversário, o Paços respondia com mais vigor. No mesmo minuto, Hélder Ferreira atirou ao poste e à barra. Ao ver-se rejeitado pelo golo, o extremo preferiu assistir Douglas Tanque para “bis”, aos 84 minutos, após uma perda de bola comprometedora de Israel.

Até final, a Oliveirense ainda tentou chegar ao golo de honra. Primeiro foi o lutador Jorge Teixeira a atirar perto do poste. Em cima do minuto 90, Thalis, à entrada da área, obrigou Michael Fracaro a defesa apertada. No último lance do encontro, Miguel Lima ainda chegou a pensar ter feito o 4-1, mas havia fora de jogo do avançado, acabando a jogada anulada.

_

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, Oliveira de Azeméis.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ao intervalo: 0-1

UD Oliveirense: Coelho, Leandro (Israel, 76'), Raniel, Steven, Ricardo Tavares (Leo Bahia, 76'), Luiz Henrique, Oliveira (Filipe Gonçalves, 60'), Michel (Miguel Lima, 60'), Dionathã, Ono (Thalis, int) e Jorge Teixeira. Treinador: Raul Oliveira.

Paços de Ferreira: Michael Fracaro, Fernando Fonseca, Maracás (Marco Baixinho, 78), Marcelo, Uilton, Luiz Carlos (Ibrahim Abbas, 78'), Bruno Costa, Adriano Castanheira (João Amaral, 63'), Eustáquio (Diaby, 83'), Hélder Ferreira e João Pedro (Douglas Tanque, 63'). Treinador: Pepa.

Golos: Marcelo (27'), João Pedro (55'), Douglas Tanque (66' e 84').

Cartões - amarelos: Dionathã (35'), Uilton (41'), Maracás (50'). Vermelhos: nada a registar.