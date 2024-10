Houve taça na Póvoa de Varzim! O Boavista está fora da Taça de Portugal depois de ter perdido por 1-0 com o Varzim, clube da Liga 3. Um uivo do lobo do mar Moshood foi suficiente para tirar a pantera da prova rainha do futebol nacional e os poveiros voltaram a ser toma-gigantes, duas épocas depois de terem eliminado o Sporting.

A equipa de Vítor Paneira mereceu por inteiro a passagem à 4.ª eliminatória da Taça. Foi a equipa mais perigosa durante todo o encontro e a que dominou quase todos os momentos do jogo. Já a equipa axadrezada demonstrou demasiadas fragilidades e nem parecia ser o emblema que está na I Liga.

Muitas alterações nos onzes

Cristiano Bacci mudou mais de meia equipa em relação ao encontro em Guimarães com o Vitória (2-2). Saltaram do onze Filipe Ferreira, Onyemaechi, Camará, Joel Silva, Seba Perez e Bozenik e entraram Miguel Reisinho, Augusto Dabó, Gonçalo Almeida, Diego Salmeron, Tomás Silva e Marco Ribeiro. Já Vítor Paneira quatro alterações depois da derrota diante do Trofense (3-2), para a Liga 3. Saíram da equipa Pedro Costa, Pedro Nuno, Joel Monteiro e Montenegro e entraram Momo Mbaye, Gonçalo Pimenta, Lourenço Henriques e Rúben Oliveira.

Os axadrezados apresentaram-se na Póvoa de Varzim com um esquema tático igual ao do adversário (3-5-2). No entanto, foi a formação alvinegra que esteve melhor nos primeiros 45 minutos. As transições rápidas e o jogo vertical dos locais, colocava em aflição a defensiva visitante, que foi a jogo com dois jogadores adaptados no eixo da defesa. Moshood e Ivanildo eram setas apontadas à baliza das panteras e César Dutra cotava-se como um dos melhores.

Ainda assim, a primeira ocasião de perigo saiu dos pés de Ruben Oliveira, que obrigou o guardião axadrezado a uma defesa a dois tempos. Depois, foi Moshood a aparecer solto na área, mas a falhar o alvo. Logo depois, foi Ivanildo a rematar para as mãos do guardião boavisteiro. As panteras só de bola parada chegavam à área contrária, contudo sem criar perigo.

O Varzim voltou a entrar mais forte na segunda metade e materializou o ascendente. Numa excelente jogada coletiva pela direita, Fábio Pacheco entrou na área e cruzou para Moshood, à boca da baliza, cabecear para o fundo das redes. Estava aberto o marcador e fazia-se justiça no marcador, para gáudio dos adeptos locais e desespero dos forasteiros.

Até ao final, o Boavista teve uma reação demasiado tímida e até confrangedora, nunca conseguindo criar uma única ocasião clara de golo. Cládio Pereira apitava para o final da partida e os poveiros faziam a festa.

A FIGURA: Moshood (Varzim)

Ameaçou duas vezes na primeira metade e marcou na segunda. Moshood marcou o golo que valeu ao Varzim a passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Estava no sítio e na hora certas para encostar para golo. O avançado varzinista foi sempre uma seta apontada à axadrezada e um quebra-cabeças para as panteras.

O MOMENTO: Aplauso varzinista a Salvador Agra

Salvador Agra saiu aos 57 minutos e foi aplaudido de pé pelos adeptos do Varzim. O extremo do Boavista fez toda a formação no emblema poveiro e foi lá que despontou como atleta profissional. Os adeptos locais reconheceram a dedicação de Agra e aplaudiram-no, tendo sido aplaudido, também, pelas panteras presentes nas bancadas.

NEGATIVO: Exibição do Boavista



Cristiano Bacci mudou meia equipa e deu-se mal. Durante os 90 minutos, o Boavista não conseguiu criar uma única oportunidade clara de golo. É sintomático da exibição axadrezada.