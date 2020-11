O Boavista não teve vida fácil em Vizela. A equipa azul da II Liga dificultou a noite aos axadrezados, que só conseguiram garantir a passagem à fase seguinte desta Taça de Portugal com um golo de Yusupha aos 104 minutos.

A noite estava fria em Vizela, mas a equipa da casa entrou com vontade de lutar de igual para igual com o adversário do escalão principal. Com pressão alta e ataques rápidos pelo lado direito, os vizelenses tiveram quatro oportunidades de golo nos primeiros sete minutos. Primeiro foi Cassiano a tentar de cabeça, logo seguido por Marcos Paulo. Com seis minutos de jogo, Kiko Bondoso, sozinho ao segundo poste, não conseguiu encostar e no minuto seguinte foi a vez de Koffi, com uma bomba de fora da área, a levar a bola ao poste.

Sem conseguir pegar no jogo, o Boavista era apenas um espectador atento. O primeiro remate surgiu aos 16 minutos por Sebastian Pérez, mas a bola encontrou o corpo de um adversário. O Boavista voltaria a criar perigo aos 20 minutos com um remate forte de Paulinho, que Pedro Silva defendeu para canto.

Até ao final da primeira parte o que tinha sido um jogo com início promissor, tornou-se numa disputa faltosa, sem jogadas de perigo para ambas as balizas.

Ao intervalo Vasco Seabra fez entrar Reisinho na tentativa de ganhar espaço no meio-campo. No entanto, as transições rápidas do Vizela e alguma falta de clareza na definição do último passe dificultavam a vida à equipa da I Liga. Na segunda parte já se jogava o minuto 61 quando cheirou a golo. Após a marcação de um pontapé livre, Cassiano desviou, mas a bola não acertou o alvo axadrezado.

FILME DO JOGO.

O minuto 69 foi de azar para Reisinho. Com apenas 25 minutos em campo, o médio do Boavista teve de sair de maca depois de se ter lesionado sozinho no joelho esquerdo.

Nesta etapa complementar, o primeiro sinal de perigo do Boavista foi apenas aos 75 minutos. Um bom remate de Hamache foi desviado e quase traiu Pedro Silva. Só quando o jogo já se encaminhava para o final é que os axadrezados conseguiu levar bolas à baliza vizelense, principalmente por intermédio de Yusupha. Já cheirava a prolongamento quando o cabeceamento de Fernando Cardozo rasou o poste de Léo Jardim. Mantinha-se o marcador a zero.

No prolongamento o Boavista entrou melhor, com mais posse de bola, e a querer chegar ao golo para se adiantar no marcador. Yusupha e Nathan Santos tentaram, mas os remates saíram ao lado.

Foram precisos 104 minutos para se verem golos e foi o mais insistente dos jogadores boavisteiros a fazer o gosto ao pé. Neste caso, à cabeça… Após um livre batido por Hamache, Yusupha cabeceou certeiro no coração da área para o único golo da partida. Até ao apito final ainda houve tempo para Yusupha ver o segundo amarelo e consequente vermelho.

35 anos depois da última vitória no Estádio do Vizela, a equipa axadrezada teve de sofrer para seguir em frente na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Yusupha foi o homem do jogo com um cabeceamento certeiro que garantiu a passagem à fase seguinte da competição.

FICHA DE JOGO

3.ª eliminatória da Taça de Portugal – Vizela-Boavista, 0-1 a.p. (0-0 ao intervalo)

Estádio do FC Vizela, em Vizela

Árbitro: António Nobre.

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira.

VIZELA: Pedro Silva, Cassiano (André Soares, 105m), Cardozo (Matheus, 105m), Marcos Paulo, Kiko Bondoso (Tavinho, 90m), Samu, Aidara, Mosevich (Ericsson,105m), Ofori (Kiki, 90m), Koffi e Cann (Diogo Ribeiro, 105m).

BOAVISTA: Léo Jardim, Reggie Cannon, Chidozie, Javi Garcia Gustavo Sauer, Angel Gomes (Benguché, 96m), Yusupha, Sebastián Pérez (Reisinho, 45m (Show, 70m)), Hamache, Paulinho (Nathan Santos,89m) e Cristian Devenish (Jackson Porozo, 90m).

Disciplina

Cartões amarelos: Paulinho (18m), Sebastian Pérez (28m), Samu (29m), Koffi (45m), Javi Garcia (60m), Aidara (79m), Yushupha (88m e 120m), Cann (98m), Mosevich (102m), Show (105+1m), Matheus (106m), Léo Jardim (111m).

Cartões vermelhos: Yusupha (120m).

Golos: Yusupha (104m).