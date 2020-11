Declarações do capitão e guarda-redes do Fabril, João Marreiros, à SportTV, após a derrota com o FC Porto, por 2-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«É uma experiência boa, tenho 27 anos e na Taça é a primeira vez que jogo contra um grande como o FC Porto. Já tinha jogado contra equipas de II Liga, mas não com um grande. Tive agora oportunidade de jogar com uma equipa da dimensão do FC Porto, a malta queria desfrutar, mas acima de tudo preparámos o jogo para ganhar respeitando o FC Porto. Não aconteceu, sobressaiu a vontade e qualidade do FC Porto, mas acho que nos batemos bem. Temos de estar contentes por ter feito frente a uma equipa como o FC Porto.»

«Neste momento nem estava a jogar, estive aleijado, o meu colega de posição tem estado muito bem, foi o meu regresso de lesão. Senti-me bem e acho que fiz um jogo razoável.»

[Falta de oportunidades no ataque:] «É mérito do FC Porto, algum demérito nosso, por vezes podíamos ter jogado de forma mais serena e tentar aplicar o nosso jogo, de passe, de toque, valorizar a bola. Nem sempre foi possível por mérito do Porto. Caímos, mas com dignidade e batemo-nos bem nesta taça.»

[Regresso ao Campeonato de Portugal:] «Acho que voltamos com mais coragem, confiança e alento, jogar contra uma equipa destas é sempre motivo de confiança. Temos de aproveitar e galgar lugares no campeonato.»