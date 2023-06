O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, assumiu que deixa o Jamor desiludido, mas garantiu que vai continuar no comando dos minhotos e virou o foco para a preparação da próxima temporada.

«[Estou] desiludido por aquilo que era a ambição que tínhamos e emocionado com o apoio dos adeptos perante a derrota. Mostraram que estão ao lado da equipa, era um troféu que queríamos levar pelos nossos adeptos. O impacto é imediato e tem de ter efeito rápido, temos as férias para preparar a próxima temporada. Estamos desiludidos pelo resultado final, mas, no futebol, as coisas são muito rápidas e temos de pensar na próxima temporada, comigo à frente do Sp. Braga. Temos de preparar de forma ajustada para podermos fazer ainda mais na próxima época», afirmou, na conferência de imprensa, após a derrota por 2-0 na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

Artur Jorge assegurou ainda que a derrota no derradeiro encontro da Prova Rainha «não belisca rigorosamente nada» nem mancha a época dos arsenalistas.

«Disse aos jogadores que [a conquista da Taça] podia servir para acrescentar valor, nunca para retirar. A época foi extraordinária, muito boa, em cima de muito trabalho e ambição para superar registos históricos. Esta final acrescentaria valor, não retira nada ao que fizemos esta temporada», sublinhou.