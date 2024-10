A terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira que conta já com a participação de equipas do principal escalão do futebol português, arrancou na sexta-feira com um Portimonense-Sporting, que os leões venceram por 2-1 com um golo já para lá dos 90 minutos.

Até este domingo vão jogar-se 32 partidas e o Maisfutebol leva até si notícias sobre todos eles.

A lista de todos os jogos e resultados da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Sexta-feira, 18

Portimonense-Sporting, 1-2

Sábado, 19

Belenenses-Gil Vicente, 11h00

Atlético-Rio Ave, 14h00

Gondomar-Santa Clara, 15h00

Amora-Casa Pia, 15h00

Amarante-Lajense, 15h00

União de Santarém-Moreirense, 15h00

Caldas-Tirsense, 16h00

Oliveira do Hospital-Mafra, 16h00

Paços de Ferreira-V. Guimarães, 16h15

Anadia-Estrela da Amadora, 17h00

1.º Dezembro-Sp. Braga, 17h30

Pevidém-Benfica, 20h15

Domingo, 20

Penafiel-Lusitânia dos Açores, 11h00

Sanjoanense-Farense, 14h00

Brito-Moura, 15h00

Alverca-Pêro Pinheiro, 15h00

GD Lagoa-Famalicão, 15h00

Lusitano de Évora-Estoril, 15h00

União de Leiria-Nacional, 15h00

Maria da Fonte-Arouca, 15h00

Leixões-Alcains, 15h00

Marialvas-Rebordosa, 15h00

S. João de Ver-USC Paredes, 15h00

O Elvas-Torreense, 15h00

Alpendorada-Cinfães, 15h00

Vila Real-Atl. Arcos, 15h00

Sp. Covilhã-Moncarapachense, 15h00

Chaves-Lusitânia de Lourosa, 16h15

Os Sandinenses-AVS, 17h00

Sintrense-FC Porto, 17h00

Varzim-Boavista, 18h45