Está encontrado o adversário do FC Porto, detentor do troféu, nos quartos de final da Taça de Portugal. O Gil Vicente precisou de prolongamento para levar de vencido o Académico de Viseu, da II Liga, e discute com os dragões, em Barcelos, o acesso às meias. Samuel Lino saltou do banco para, em tempo extra, dar o triunfo aos galos.

Numa partida mal jogada, quizilenta e com muita luta a meio campo, os gilistas tiveram sempre que correr atrás do resultado. Mesquita abriu o marcador para os visitantes e Alaa Abbas empatou, ainda no primeiro tempo. Na segunda metade, Pana deu nova vantagem aos visienses, mas Talocha voltou a igualar. No prolongamento, Lino marcou o 5.º golo da época e deu a passagem aos barcelenses.

Académico sempre a frente

Ricardo Soares fez algumas alterações no onze inicial. O capitão Rúben Fernandes ficou de fora dos convocados e Lucas Mineiro e Samuel Lino saltaram para o banco de suplentes, entrando Leandrinho para o miolo de terreno e Alaa Abbas para a frente de ataque. Já o Académico de Viseu apresentou-se em Barcelos com as linhas muito juntas, mas não se remeteram ao último terço de terreno e tentaram disputar o jogo.

Os galos entraram em jogo apáticos, muito passivos e cedo perceberam que isso poderia trazer dissabores. Os visienses aproveitaram para surpreender a formação barcelense e foram os primeiros a chegar ao golo. Num rápido contra-ataque pela esquerda, o esférico entrou na área, passou por dois jogadores até chegar aos pés de Tiago Mesquita. O defesa direito teve tempo de dominar, pensar, olhar e rematar para o fundo das redes.

O Gil Vicente sentia dificuldades em furar as linhas adversárias d não conseguia reagir ao golo sofrido, continuando com uma circulação de bola muito lenta. Aos poucos, foram assentando o jogo e acabaram por chegar à igualdade. Alaa Abbas, avançado iraniano que é um fenómeno das redes sociais, não desiludiu a legião de fãs e estreou-se a marcar no futebol português. Joel cruzou da direita e Abbas, na área, com uma receção orientada, rodou sobre o adversário e atirou a contar. Estava feito o empate, mas os gilistas voltaram a baixar o ritmo do jogo e até ao descanso o resultado manteve-se inalterado.

Mais do mesmo na 2.ª parte

No reatamento, sob a batuta de Leandrinho, os galos tentaram encostar o Académico de Viseu lá atrás, mas a equipa da II Liga continuava bem organizada e não permitia veleidades ao coletivo do principal escalão do futebol nacional, que continuava com um jogo muito mastigado. Os técnicos, insatisfeitos com o que viam, mudavam as peças dentro das quatro linhas, mas a toda da partida era a mesma.

Foi mais feliz Pedro Duarte nas substituições. Pana, acabado de entrar, deu a melhor sequência a um lance protagonizado por João Vasco e Jorge Miguel. Na área, dominou e rematou em colocado para o 1-2. Mas a vantagem visiense foi sol de pouca dura. Quatro minuto depois, Talocha votou a colocar tudo empatado. Após canto, Ygor Nogueira cabeceou à trave e, na recarga, o defesa esquerdo teve cabeça para marcar. O Gil Vicente tentou carregar na reta final para chegar ao terceiro, mas não conseguiu evitar o prolongamento

Lino desbloqueou

Em tempo extra, os galos entraram a todo o vapor e Samuel Lino colocou, pela primeira vez, os galos em vantagem na partida. Lucas Mineiro isolou Claude Gonçalves que à saída de Janota colocou-lhe o esférico por cima, aparecendo depois Lino a cabecear mais alto que os defesas contrários e a marcar. Logo depois, o avançado brasileiro isolou-se, deixou o guarda-redes para trás e rematou ao lado, quando tinha a baliza toda escancarada. A partir daí, os galos controlaram a partida e não mais permitiram que a turma visitante criasse perigo, apesar do forcing final. Para a história, fica o triunfo do Gil Vicente, que recebe no final do mês, nos quartos de final, o FC Porto.