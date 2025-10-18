Treinador do Celoricense: «Jogo foi um momento inesquecível»
Apesar de ter perdido contra o FC Porto, Rafael Seixas elogiou a prestação da sua equipa
Rafael Seixas, treinador do Celoricense, analisou a derrota diante do FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal (4-0) em flash interview concedida à Sport TV. Seixas elogiou o comportamento dos seus jogadores.
Análise
«Foi um momento inesquecível e uma semana inesquecível, sabemos que esta não é a nossa realidade. É um motivo de muito orgulho para todos os Celoricenses.»
«Nós, a partir de segunda-feira, tentámos preparar e delinear uma estratégia para o jogo. Eles estão de parabéns. Cumpriram o plano à regra. Em alguns momentos, tivemos mais bola do que esperávamos. São uns guerreiros e merecem tudo o que passámos durante a semana. Só tenho a agradecer, sou um privilegiado.»
Conversa com Farioli
«Quero agradecer ao míster Farioli pelo trato. Parece ser uma excelente pessoa e é um excelente treinador. Desejo-lhe tudo de bom. Eles tinham o jogo completamente controlado. Às vezes tentávamos sair em contra-ataque.»
Reação a este jogo
«Não me preocupa a reação só a partir de hoje. Eles vão dar uma boa resposta. Respeitam todos os adversários. No nosso campeonato não somos melhores do que ninguém pois há equipas com outros argumentos. Nós estamos a crescer e a crescer bem.»