Rafael Seixas, treinador do Celoricense, analisou a derrota diante do FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal (4-0) em flash interview concedida à Sport TV. Seixas elogiou o comportamento dos seus jogadores.

Análise

«Foi um momento inesquecível e uma semana inesquecível, sabemos que esta não é a nossa realidade. É um motivo de muito orgulho para todos os Celoricenses.»

«Nós, a partir de segunda-feira, tentámos preparar e delinear uma estratégia para o jogo. Eles estão de parabéns. Cumpriram o plano à regra. Em alguns momentos, tivemos mais bola do que esperávamos. São uns guerreiros e merecem tudo o que passámos durante a semana. Só tenho a agradecer, sou um privilegiado.»

Conversa com Farioli

«Quero agradecer ao míster Farioli pelo trato. Parece ser uma excelente pessoa e é um excelente treinador. Desejo-lhe tudo de bom. Eles tinham o jogo completamente controlado. Às vezes tentávamos sair em contra-ataque.»

Reação a este jogo

«Não me preocupa a reação só a partir de hoje. Eles vão dar uma boa resposta. Respeitam todos os adversários. No nosso campeonato não somos melhores do que ninguém pois há equipas com outros argumentos. Nós estamos a crescer e a crescer bem.»