O Sporting vai iniciar o jogo com a União de Leiria com três alterações no onze comparativamente com o último jogo, diante do Casa Pia em Alvalade (8-0).

Franco Israel, Matheus Reis e Geny Catamo saltam para as opções iniciais de Ruben Amorim, substituindo Adán, Gonçalo Inácio e Ricardo Esgaio, que se sentam no banco de suplentes.

Paulinho é baixa devido a um traumatismo no pé direito, informou o Sporting.

O União de Leiria-Sporting, referente aos quartos de final da Taça de Portugal, começa às 20h45 e pode acompanhar o jogo no AO MINUTO DO MAISFUTEBOL.

Onze da União de Leiria: Kieszek; Zié Ouattara, Bura, Lystsov, Vasco Oliveira e Pedro Empis; Djé D'avilla, Diogo Amado, Lucho Veja; Jordan Van der Gaag e Jair da Silva.

Onze do Sporting: Franco Israel; Eduardo Quaresma, Coates e Matheus Reis; Geny Catamo, Hjulmand, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Gyökeres e Trincão.