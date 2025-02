O Tirsense passou às meias-finais da Taça de Portugal nesta terça-feira, após vencer por 2-0 um duelo com o Elvas. Uma vitória importantíssima para a história do clube, pois alcança esta fase da competição apenas pela segunda vez. A última aconteceu em 1971/72.

'A ocasião fez a celebração'. De Santo Tirso a Elvas são quatro horas de caminho, mas dezenas de adeptos dos «jesuítas» fizeram questão de apoiar o clube da sua cidade. Saíram felizes com o resultado e festejaram com a equipa já depois do apito final.

O gesto dos adeptos teve um agradecimento de João Martins, um dos elementos fulcrais do plantel, em declarações à Sport TV após o encontro.

Agora, o Tirsense tem duas hipóteses - ou joga com Benfica, ou com Sporting Braga na meia-final da competição. Curiosamente, os encarnados foram os oponentes dos jesuítas nas «meias» de 1971/72.