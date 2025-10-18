O Alpendorada, do Campeonato de Portugal, a quarta divisão nacional, bateu de forma surpreendente o Estrela da Amadora neste sábado, em duelo da terceira eliminatória da Taça de Portugal (3-1). Como se costuma dizer, 'fez-se Taça'.

Porém, além da vitória, há ainda um motivo de curiosidade... especialmente para os adeptos sportinguistas. Um dos marcadores do Alpendorada (equipa do concelho de Marco de Canaveses) foi Mário Borges, filho do treinador Rui Borges.

Aos 69 minutos, na ressaca de um livre lateral, a bola sobrou para a entrada da área e o médio não perdoou. Marcou o primeiro golo ao serviço do novo clube e foi abraçado pelos colegas. Os outros dois golos foram marcados por Pedro Pauleta... mas o segundo nome é apenas alcunha.

Veja o momento do golo, no vídeo acima.