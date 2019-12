Declarações do avançado do Benfica, Carlos Vinícius, à RTP1, após a vitória por 2-1 ante o Sp. Braga, que garantiu a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal:

«Justa, controlamos o jogo bem, conseguimos trabalhar a bola e sabíamos que o golo ia sair, passámos à próxima fase, é o que importa.»

[Se é o melhor momento do Benfica e também do Vinícius:] «Acredito que sim, é o melhor momento do coletivo e quando é, o individual também aparece e é isso, importava hoje passar diante do nosso público no último jogo do ano.»

