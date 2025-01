Corrida aos bilhetes em Elvas! Esta quarta-feira, os adeptos do Elvas fizeram uma enorme fila para adquirirem bilhetes para a receção ao V. Guimarães, dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Em primeiro lugar na Série C do Campeonato de Portugal, o clube de Elvas prepara uma enchente de adeptos no Estádio Patalino para o jogo deste domingo. A partida está marcada para as 14h. De referir que o estádio, depois das obras de modernização, tem capacidade para cerca de seis mil espetadores.

Na última ronda, o Elvas bateu o Varzim, enquanto que o V. Guimarães derrotou o Leiria.