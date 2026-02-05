Antoine Baroan sofreu uma lesão gravíssima, com fratura na perna direita, na estreia pelo AVS. O colega Pedro Lima lamentou o sucedido diante do Sporting, na derrota por 3-2 para a Taça de Portugal, em flash interview concedida à Sport TV.

Lesão de Baroan

«Acabou de chegar. Fez um bom jogo e é lamentável a lesão. Não tenho a certeza do que aconteceu, mas foi feio. Foi uma cena muito forte, agora vamos torcer por ele.»

Jogo

«O nosso objetivo era classificar-nos, não conseguimos por pouco. Não somos parvos em pensar que fizemos tudo errado. Contra o bicampeão, empatar e levar o jogo a prolongamento é positivo. É um momento difícil na Liga, mas não há nada perdido. Cabeça erguida até ao Famalicão.»

Manutenção

«Sim, são 14 jogos. Temos uma diferença de 14 pontos para o play-off. Sabemos que o campeonato é feito de momentos, temos de puxar esta exibição para a Liga.»