«Baroan acabou de chegar, a lesão é lamentável e uma cena muito forte»
Pedro Lima, jogador do AVS, fala sobre Antoine Baroan, que sofreu uma lesão grave em Alvalade
Pedro Lima, jogador do AVS, fala sobre Antoine Baroan, que sofreu uma lesão grave em Alvalade
Antoine Baroan sofreu uma lesão gravíssima, com fratura na perna direita, na estreia pelo AVS. O colega Pedro Lima lamentou o sucedido diante do Sporting, na derrota por 3-2 para a Taça de Portugal, em flash interview concedida à Sport TV.
Lesão de Baroan
«Acabou de chegar. Fez um bom jogo e é lamentável a lesão. Não tenho a certeza do que aconteceu, mas foi feio. Foi uma cena muito forte, agora vamos torcer por ele.»
Jogo
«O nosso objetivo era classificar-nos, não conseguimos por pouco. Não somos parvos em pensar que fizemos tudo errado. Contra o bicampeão, empatar e levar o jogo a prolongamento é positivo. É um momento difícil na Liga, mas não há nada perdido. Cabeça erguida até ao Famalicão.»
Manutenção
«Sim, são 14 jogos. Temos uma diferença de 14 pontos para o play-off. Sabemos que o campeonato é feito de momentos, temos de puxar esta exibição para a Liga.»