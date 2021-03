Além de ter ficado de fora do jogo com o Rio Ave por lesão, Darwin Núñez também não estará no jogo dos encarnados com o Estoril, da segunda mão da meia final da Taça de Portugal.

O jogador uruguaio está a contas com uma tendinopatia do quadricipete e Jorge Jesus foi questionado sobre o tempo de paragem.

«Não posso responder a essa pergunta. Se vai estar amanhã no jogo? Não. Agora, quanto mais tempo vai estar a recuperar não tenho a certeza», disse o técnico encarnado que adiantou que o departamento médico já o tinha avisado de que Darwin falharia os encontros com Rio Ave e Estoril.