Uma «gracinha» ante o FC Porto, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, é vista como possível para o plantel do Fabril, no jogo agendado para as 14h30 do próximo sábado.

Um dos homens da equipa do Barreiro que tem o jogo em mente é o avançado cabo-verdiano Ivan Reis que, com seis jogos e um golo marcado em 2020/2021, espera começar a faturar com mais frequência. Fazê-lo já com o campeão nacional e atual detentor da prova rainha roçaria a perfeição. «Não me ocorre um jogo mais perfeito para começar a fazer golos», afirmou Ivan Reis, em declarações à Lusa.

O capitão, João Carmo, reforça a confiança num resultado positivo contra a equipa comandada por Sérgio Conceição, olhando ao historial do Fabril na presente edição da Taça. «Sabemos que as duas vitórias que temos foram na Taça de Portugal. Infelizmente, ainda não conseguimos vencer para o campeonato, muito por circunstâncias que não dependem de nós, mas o futebol é mesmo assim. Temos a perfeita noção de que podemos fazer uma gracinha a este campeão nacional», atirou o médio.

Até chegar à terceira ronda, o Fabril venceu o Rabo de Peixe e o Vitória de Sernache, ambos por 2-0, nas duas primeiras eliminatórias. Ocupa, na série G do Campeonato de Portugal, o 11.º lugar, com três empates e três derrotas.

O clube herdeiro da histórica CUF tem, neste fim-de-semana, o regresso aos grandes jogos, comandada por João Miguel Parreira, que admite haver «muito mais ansiedade nestes jogadores no Campeonato de Portugal», por ser a prova onde é necessário «ter resultados».

«Neste jogo não temos a obrigatoriedade de ganhar e o FC Porto sim. Vamos para divertir-nos e, logicamente, para ganhar», afirmou, à Lusa, notando ainda que é possível surpreender os azuis e brancos no Estádio Alfredo da Silva. «Se marcarmos mais golos do que eles. Primeiramente, temos de acertar na baliza, que é coisa que não temos feito. Depois, é marcar mais golos do que eles. Praticar um bom futebol, ter a bola, conseguir tirar a bola ao FC Porto, porque se andarmos 90 minutos a correr atrás dela, vai ser muito complicado para nós, principalmente em termos físicos», assumiu.