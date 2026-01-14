A noite que antecedeu o Clássico desta quarta-feira, no Estádio do Dragão, não foi de pleno descanso para a comitiva benfiquista.

Numa tática já antiga que favorece as equipas da casa, os encarnados foram incomodados por fogo de artíficio junto ao hotel onde estão hospedados, por volta das três da madrugada.

A informação foi avançada na imprensa nacional e confirmada pelo Maisfutebol. Desconhecem-se os autores, mas o lançamento de artefactos pirotécnicos não é inédito na área metropolitana do Porto.

Os jogadores pernoitaram numa unidade hoteleira em Gaia, tendo chegado na noite de terça-feira. Enzo Fernández e António Silva viajaram com a equipa apesar de limitações físicas recentes e podem ser aposta. Nico Otamendi, que está castigado, também integrou a comitiva e vai assistir ao jogo.

FC Porto e Benfica duelam por um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal, a partir das 20h45, num jogo com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.