Esta quarta-feira marca um dia importante do calendário futebolístico. Os eternos rivais FC Porto e Benfica defrontam-se num duelo para os quartos de final da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, num jogo que se prevê 'quente'.

Após um 0-0 sem história para a Liga, em outubro, a única garantia deste jogo é que uma das equipas vai ganhar e passar em frente, nem que seja em grandes penalidades. FC Porto é líder da Liga e Benfica procura manter-se na competição para tentar levantar um troféu em maio.

As duas equipas têm jogadores em dúvida especialmente na defesa. A formação da casa não conta com Nehuén Pérez e Francisco Moura. Isso poderá implicar a estreia do recém-chegado Thiago Silva no onze inicial (já disputou um jogo de preparação contra o Farense), com Kiwior a lateral-esquerdo. O reforço Pietuszewski já deve figurar no banco de suplentes.

Do lado forasteiro, José Mourinho não se comprometeu em relação à condição física de António Silva. Com a suspensão de Nico Otamendi, o técnico disse na véspera que joga «ou António, ou Gonçalo [Oliveira]». A nossa aposta é que o internacional A luso comece o duelo de capital importância para o Benfica.

Outra questão do lado encarnado seria a possibilidade de Sidny Cabral começar a titular como extremo esquerdo, após o erro de Heorhiy Sudakov diante do Sp. Braga. Porém, o técnico defendeu o ucraniano e pode dar no Dragão mais uma mostra de confiança no extremo que custou 27 milhões de euros. Enzo viajou com a equipa mas poderá ser resguardado após recuperar de problemas físicos.

Veja acima, na GALERIA, os onzes prováveis para o jogo que terá acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol, a partir das 20h45.