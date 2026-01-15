José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após a derrota no Estádio do Dragão, com o FC Porto (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal:

É fácil motivar o plantel para o que ainda falta?

«Sim. É Benfica, sou eu, é fácil motivar. Não temos nenhum tipo de problema a esse nível. Quem joga no Benfica tem de dar sempre [tudo]. Há sempre coisas para jogar, objetivos para atingir. O objetivo é ganhar o próximo jogo. Mais do que sou enquanto treinador, o que sou enquanto pessoa… desistir nunca.»

Que impacto tem as eliminações nas Taças numa sema?

«Eu estou sempre para ganhar. Quando não há competições para ganhar, há jogos para ganhar e sábado é mais um difícil, com o Rio Ave. Jogar aqui da maneira e ao ritmo que jogámos, contra uma equipa que exige muito fisicamente, ir para Lisboa e voltar daqui a 48 horas, contra um Rio Ave fresco… seguramente será difícil. Temos tantos jogos importantes. Somos uma equipa com tantos objetivos e responsabilidades e com o grupo limitado, com as ausências que temos. É complicado. O objetivo não muda. Há um jogo para tentar ganhar sábado.»