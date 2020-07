Álvaro Magalhães venceu quatro Taças de Portugal como jogador do Benfica e outra como treinador-adjunto de José Antonio Camacho em 2004, no último duelo com o FC Porto na final da competição. Desta vez, o clássico será realizado no Estádio Cidade de Coimbra, sem público, no sábado (20h45).

«Nós dizíamos que quem mandava no Estádio Nacional era o Benfica. É um jogo sem público e isso torna-a uma final esquisita, porque este jogo é sempre o último da temporada e é a festa do futebol quando é no Estádio Nacional. Esta é uma final triste, com duas equipas sem o apoio dos seus adeptos», começou por dizer.

O antigo jogador e treinador do Benfica lamenta uma temporada menos feliz dos encarnados: «Faltou capacidade em todos os aspetos, técnicos e táticos. A equipa do Benfica, este ano, não esteve ao nível a que habituou os seus adeptos. O FC Porto foi superior, mais compacto, mais equilibrado e mereceu ganhar os dois jogos. É uma equipa que vale pelo seu todo e o Benfica esteve muito mal nestes dois jogos. O FC Porto ganhou com toda a justiça.»

«O FC Porto vale pelo seu todo e é um coletivo mais forte, mais homogéneo, mais compacto e mais realista. O Benfica tem algumas individualidades que poderão surgir neste jogo e desequilibrar, como Cervi, Rafa, Vinícius, mas o setor defensivo do FC Porto é muito superior ao do Benfica, tem mais experiência, é mais equilibrado e é mais realista», finalizou Álvaro Magalhães, em declarações à Agência Lusa.