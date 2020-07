Pela décima vez na história do futebol português, a final da Taça de Portugal é disputada entre Benfica e FC Porto. Os velhos rivais jogam em Coimbra e carregam aos ombros o peso de uma relação pesada, mas também recheada de grandes momentos de futebol.



O Maisfutebol faz uma viagem pelos nove duelos anteriores no jogo decisivo da 'Prova Rainha' e recupera o nome dos heróis de cada uma dessa partidas. Os benfiquistas estão em destaque, pois as águias venceram oito desses clássicos.



Uma homenagem à memória e à responsabilidade de defender dois emblemas obrigatórios para quem quer folhear as páginas da enciclopédia do futebol nacional.



HERÓI Nº 1: ARSÉNIO (Benfica)

28 de junho de 1953: Benfica-FC Porto, 5-0

. Golos: Rogério Pipi, Arsénio (3) e José Águas

A primeira final da Taça de Portugal entre Benfica e FC Porto aconteceu há 67 anos. O grande herói do jogo foi Arsénio, autor de um hat trick. Rogério Pipi e José Águas fizeram os outros golos de um Benfica treinado na época por Ribeiro dos Reis.

Do lado do FC Porto, o treinador Cãndido de Oliveira, que substituíra meses antes o argentino Lino Taioli, pouco pôde fazer. Na baliza dos portistas, Barrigana foi sendo batido de forma natural. O FC Porto perdeu a taça e acabou o campeonato (ganho pelo Sporting) no quarto lugar. José Maria Pedroto, contratado ao Belenenses no início da época, fez muita falta aos dragões no Jamor.

Arsénio Duarte começou no Barreirense e jogou no Benfica de 1943 a 1955. Fez ainda mais quatro anos na CUF e deixou de jogar em 1959. Somou duas internacionalizações pela Seleção Nacional, foi três vezes campeão nacional e ganhou seis vezes a Taça de Portugal.

HERÓI Nº 2: HERNÂNI (FC Porto)

15 de junho de 1958: FC Porto-Benfica, 1-0

. Golo: Hernâni

Um pontapé colocadíssimo ao ângulo superior esquerdo da baliza defendida por Bastos deu ao FC Porto a única Taça de Portugal vencida frente ao Benfica no jogo decisivo. O autor do remate foi o extraordinário Hernâni, um dos melhores avançados a vestir o dragão ao peito, eternizado como «Furacão de Águeda».

Hernâni jogou de 1950 a 1964 pelo FC Porto, com uma curta passagem pelo Estoril-Praia na época 1952/53. A cumprir serviço militar na capital, o atacante foi emprestado pelos dragões e ainda reforçou o Sporting numa digressão de final de época pela América do Sul.

Falecido em 2001, Hernâni fez 28 jogos e cinco golos pela Seleção Nacional. Pelo FC Porto foi duas vezes campeão nacional e ganhou duas Taças de Portugal.

VÍDEO: imagens RTP e Canal 11

HERÓI Nº 3: CAVÉM (Benfica)

19 de julho de 1959: Benfica-FC Porto, 1-0

. Golo: Cavém

Logo no primeiro minuto do clássico no Jamor, Cavém aproveitou uma bola devolvida pelo poste direito da baliza de Acúrsio e disparou para o fundo da baliza do FC Porto. A final da Taça de Portugal de 1959 ficava resolvida nesse pontapé.

O segundo tempo foi muito disputado, mas os campeões nacionais portistas – treinados por Béla Guttmann – não conseguiram chegar sequer ao empate. Aos 62 minutos, Artur Santos e Carlos Duarte pegaram-se e receberam ordem de expulsão.

Falta falar do herói da tarde. Domiciano Cavém jogou de 1955 a 1969 no Benfica, depois de passar pelo Lusitano de VRSA e pelo Sp. Covilhã. No final da carreira ainda vestiu a camisola d’Os Nazarenos e do Académico de Viseu.

Fez 18 jogos e cinco golos pela seleção de Portugal. Foi nove vezes campeão nacional, ganhou cinco taças e duas Taças dos Campeões Europeus. Deixou de jogar em 1974 e faleceu em 2005.

VÍDEO: imagens RTP

HERÓI Nº 4: JOSÉ AUGUSTO (Benfica)

5 de julho de 1964: Benfica-FC Porto, 6-2

. Golos: José Augusto (2), Simões, Eusébio, Serafim e Torres; Custódio Pinto e Carlos Batista

Aos 12 minutos, José Augusto já marcara dos golos e agarrara o estatuto de herói do jogo. O primeiro nasceu num cabeceamento e o segundo foi um dos mais simples na carreira do magriço: com Américo fora da baliza, José Augusto recebeu o passe de José Torres e encostou para as redes abandonadas.

É verdade que o FC Porto ainda reagiu com um belo golo de Custódio Pinto, num cabeceamento colocadíssimo, mas depois o jogo foi todo do Benfica. Eusébio e Simões aumentaram para 4-1, Carlos Batista reduziu, Serafim e José Torres colocaram o score no 6-2 final.

Resta lembrar que José Augusto começou a jogar no Barreirense e chegou em 1959 ao Benfica. Fez 11 temporadas na Luz, ganhou oito campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e duas Taças dos Campeões Europeus. Fez 45 jogos e 10 golos pela Seleção Nacional.

VÍDEO: imagens RTP

HERÓI Nº 5: CÉSAR (Benfica)

7 de junho de 1980: Benfica-FC Porto, 1-0

. Golo: César

O campeonato nacional de 1980 foi para Alvalade e, numa união raras vezes vista, adeptos do Sporting associaram-se aos vizinhos do Benfica e estiveram no Jamor a torcer contra o FC Porto. Os dragões preparavam-se para o famoso «Verão Quente» e acabaram o jogo em lágrimas – ainda no relvado – e agredidos – já no exterior, segundo diz a reportagem da RTP.

O jogo foi quente (claro) e resolvido por um pontapé muito bem colocado de César. O avançado brasileiro esteve no Benfica de 1979 a 1983 e deixou a Luz com um registo de 23 golos em 86 jogos. Chegou do América e partiu para o Grémio.

César aproveitou bem os anos em Portugal. Foi duas vezes campeão nacional, ganhou três taças e uma vez a Supertaça.

VÍDEO: imagens RTP

HERÓI Nº 6: NENÉ (Benfica)

6 de junho de 1981: Benfica-FC Porto, 3-1

. Golos: Nené (3); Veloso (autogolo)

Três finalizações brilhantes de Nené anularam a boa entrada do FC Porto e o autogolo do infeliz Veloso. O homem que não sujava os calções estava imparável e nunca tremeu na cara do guarda-redes Tibi.

No primeiro golo do Benfica aproveitou um corte defeituoso de Simões, no segundo deu seguimento perfeito a um trabalho magnífico de Shéu e no terceiro capitalizou a sua capacidade de desmarcação nas costas da defesa azul e branca.

Nené fez toda a carreira no Benfica e é detentor do recorde de jogos oficiais pelas águias: 578. Marcou 362 golos e só Eusébio e José Águas foram capazes de mais.

Pela Seleção Nacional, o antigo avançado esteve em 65 jogos e marcou 22 golos. Foi dez vezes campeão nacional, ganhou sete taças e duas supertaças. Deixou de jogar em 1986.

VÍDEO: imagens RTP e Canal 11

HERÓI Nº 7: CARLOS MANUEL (Benfica)

21 de agosto de 1983: FC Porto-Benfica, 0-1

. Golo: Carlos Manuel

Pedroto e Eusébio confraternizaram antes do jogo no relvado das Antas – vale a pena rever essas imagens da RTP -, mas essa foi uma exceção ao ambiente de tensão que rodeou este clássico. A final saiu do Jamor e foi realizada nas Antas, casa do FC Porto, mas o Benfica não se atemorizou e ergueu a taça na casa do rival.

O jogo foi resolvido por uma «bomba» de Carlos Manuel, um pontapé quase premonitório, dois anos antes do «milagre de Estugarda». Zé Beto voou, mas nada pôde fazer para parar o pontapé do médio do Benfica, que assim garantiu a dobradinha para o emblema da Luz.

Carlos Manuel, o herói nas Antas, começou a jogar na CUF, passou pelo Barreirense e chegou em 1979 ao Benfica. Após oito anos e meio na Luz, saiu para o Sion (Suíça) e meia época depois assinou pelo Sporting. Fez dois anos em Alvalade, dois no Boavista, dois no Estoril-Praia e deixou de jogar em 1994.

Pela Seleção Nacional esteve em 42 jogos e marcou oito golos. Em Portugal conquistou quatro campeonatos nacionais, sete vezes a Taça de Portugal e duas supertaças.

VÍDEO: imagens RTP

HERÓI Nº 8: MANNICHE (Benfica)

10 de junho de 1985: Benfica-FC Porto, 3-1

. Golos: Nunes e Manniche (2); Paulo Futre

Um erro enorme do saudoso Zé Beto e um penálti escusado do então inexperiente Mito colocaram Michael Manniche nas primeiras páginas dos jornais. O avançado dinamarquês fez o 2-0 a passe de Diamantino, já com Zé Beto fora do lance, e o 3-0 na marcação de um castigo máximo.

O Benfica vingou-se no Jamor da perda do campeonato nacional para o FC Porto, que nesta fase já se afirmara como grande potência nacional e se preparava para o assalto ao espaço-UEFA. Um ano antes, os dragões haviam perdido contra a Juventus na final da Taça das Taças.

Manniche chegou ao Benfica em 1983 e jogou quatro temporadas de águia ao peito. Após 76 golos em 132 jogos, o ponta-de-lança regressou à Dinamarca e despediu-se dos relvados em 1996, ao serviço do FC Copenhaga.

Em Portugal foi duas vezes campeão nacional, ganhou três Taças de Portugal e uma Supertaça. Pela seleção da Dinamarca fez dois jogos.

VÍDEO: imagens RTP

HERÓI Nº 9: SIMÃO SABROSA (Benfica)

16 de maio de 2004: Benfica-FC Porto, 2-1 (após prolongamento)

. Golos: Fyssas e Simão; Derlei

Dez dias antes de o FC Porto se sagrar campeão da Europa pela segunda vez na sua história, o Benfica impôs-lhe uma derrota cruel no Jamor. O dia começou mal, com escaramuças e alguma violência na mata do Jamor, já depois de se saber do falecimento de Bruno Baião, um jovem que na altura era júnior do Benfica e tinha um contrato profissional à sua espera.

Na final, a oitava perdida pelos portuenses em nove possíveis contra as águias, tudo acabou por ser resolvido no prolongamento por Simão Sabrosa. Após bom envolvimento ofensivo, Zahovic cruzou na direita e Simão, aproveitando a ausência pontual de Nuno Espírito Santo debaixo dos postes, cabeceou para a baliza deserta.

Simão, o ultimo herói desta lista, dividiu a formação entre a Escola Diogo Cão e o Sporting. Fez duas temporadas completas em Alvalade e em 1999 mudou-se para o Barcelona. Após dois anos na Catalunha, assinou pelo Benfica e em seis temporadas tornou-se figura importante e capitão de equipa. Ainda jogou no Atlético Madrid, no Besiktas, no Espanhol e nos indianos do North East United.

Fez 85 jogos pela Seleção Nacional e marcou 22 golos. Em Portugal foi uma vez campeão nacional (2005, Benfica), ganhou uma Supertaça (2005) e ganhou esta Taça de Portugal (2004).

VÍDEO: imagens RTP





FOTO DE CAPA: Nené recebe a taça no Jamor, com a camisola do FC Porto vestida (LUSA / Luís Vasconcelos)