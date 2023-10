Agora é oficial: o jogo entre o Camacha e o Famalicão, que estava agendado para este domingo, a partir das 15.30 horas, no Complexo de Santo António, na Madeira, foi adiado.

A informação foi dada pelos dois clubes.

«O jogo com a AD Camacha, relativo à 3° eliminatória da Taça de Portugal e inicialmente agendado para as 15.30 horas deste domingo, foi adiado. Uma nova data para a realização da partida será ainda definida», escreveu o Famalicão nas redes sociais.

Recorde-se que devido ao forte vento que se fazia sentir no Funchal, o avião que transportava a comitiva do Famalicão não conseguiu aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, tendo que voltar ao Porto, de onde tinha partido.

Por isso, os jogadores só chegaram a casa por volta da meia-noite.